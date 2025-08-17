Sekjen PAN Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di DPW DKI

Minggu, 17 Agustus 2025 – 16:30 WIB

jpnn.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) memimpin upacara bendera peringatan kemerdekaan ke-80 RI di Kantor DPW PAN DKI Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Upacara di halaman Kantor DPW PAN DKI itu dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Eko mengatakan bahwa upacara yang digelar oleh DPW PAN DKI Jakarta dan DPW PAN seluruh Indonesia merupakan momentum refleksi PAN terhadap perjuangan para pendahulu bangsa.

"Salah satu bentuk kader PAN mencintai Indonesia," kata Eko dikutip dari siaran pers.

"Kami menginstruksikan seluruh kader melakukan upacara serentak," lanjut anggota DPR RI itu.

Selain itu, Eko pun mengajak agar seluruh kader terus berbuat baik.

Dia mengimbau agar kader PAN mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Agustus tidak hanya bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia, tetapi juga untuk PAN yang lahir tanggal 23 Agustus," ujar Eko.(fat/jpnn)