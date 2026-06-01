Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Sekjen PDIP Harap Pertemuan Megawati & Prabowo Bahas Hal Strategis Buat Negara

Senin, 01 Juni 2026 – 14:11 WIB
Sekjen PDIP Harap Pertemuan Megawati & Prabowo Bahas Hal Strategis Buat Negara - JPNN.COM
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto bisa membahas hal strategis terkait arah bangsa ke depan.

"Pertemuan itu kami harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan," kata Hasto, Senin (1/6).

Namun, Hasto menuturkan pertemuan Megawati dengan Prabowo berlangsung dalam konteks acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Baca Juga:

Hasto pun menepis anggapan bahwa kehadiran Megawati dalam upacara tersebut berkaitan dengan perubahan posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo.

Toh, lanjut dia, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal konsep oposisi sebagaimana yang berlaku di sejumlah negara lain.

"Kita, kan, tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita," kata Hasto.

Baca Juga:

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Prabowo juga sebelumnya menekankan pentingnya fungsi kritik dalam demokrasi.

"Beliau menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik," tutur Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap ada pembahasan strategis ketika Megawati dan Prabowo bertemu pada Senin (1/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hasto Kristiyanto  PDIP  Hari Pancasila  Megawati Soekarnoputri  Prabowo Subianto 
BERITA HASTO KRISTIYANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp