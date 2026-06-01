Sekjen PDIP Harap Pertemuan Megawati & Prabowo Bahas Hal Strategis Buat Negara

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto bisa membahas hal strategis terkait arah bangsa ke depan.

"Pertemuan itu kami harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan," kata Hasto, Senin (1/6).

Namun, Hasto menuturkan pertemuan Megawati dengan Prabowo berlangsung dalam konteks acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hasto pun menepis anggapan bahwa kehadiran Megawati dalam upacara tersebut berkaitan dengan perubahan posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo.

Toh, lanjut dia, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal konsep oposisi sebagaimana yang berlaku di sejumlah negara lain.

"Kita, kan, tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita," kata Hasto.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Prabowo juga sebelumnya menekankan pentingnya fungsi kritik dalam demokrasi.

"Beliau menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik," tutur Hasto.