Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Sekjen PKB: Garda Bangsa Harus Jadi Jembatan Politik Anak Muda

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:35 WIB
Sekjen PKB: Garda Bangsa Harus Jadi Jembatan Politik Anak Muda - JPNN.COM
Sekjen PKB M. Hasanuddin Wahid atau Cak Udin secara resmi membuka Konsolidasi Nasional DKN Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Jumat (5/12). Foto: DPP PKB

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid atau Cak Udin secara resmi membuka Konsolidasi Nasional Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

Agenda ini berlangsung selama dua hari, 5–6 Desember 2025 dan menjadi momentum penting penyusunan arah gerakan Garda Bangsa dalam lima tahun ke depan.

Dalam amanat pembukaannya, Cak Udin menggarisbawahi lima pesan strategis bagi seluruh kader Garda Bangsa untuk memperkuat peran organisasi yang dikenal sebagai badan otonom anak muda PKB tersebut.

Baca Juga:

Pertama, kata Cak Udin, Garda Bangsa harus mampu meregenerasi dirinya. Dia menggambarkan proses ini layaknya diinjeksikan stem cell agar selalu muda.

"Yaitu dengan kemampuan membaca masa depan serta menangkap kecenderungan pikiran, gaya hidup, dan aspirasi anak muda termasuk Gen Z. Kalau mampu melihat itu, maka kita bisa menentukan arah dan tindakan,” kata Cak Udin.

Dia menegaskan informasi adalah komoditas paling berharga bagi generasi muda. Menurutnya, penguasaan informasi menjadi kunci relevansi organisasi pemuda modern.

Baca Juga:

“Siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Kita harus punya tools untuk itu. Tanpa itu, kita tidak bisa masuk ke dunia anak muda,” ucapnya.

Cak Udin juga meminta Garda Bangsa berani mengangkat isu yang relevan di setiap daerah. Dia mencontohkan, isu strategis di Sumatera Utara tentu berbeda dengan Jawa Barat, Banten, atau Kalimantan. 

Sekjen PKB M. Hasanuddin Wahid atau Cak Udin secara resmi membuka Konsolidasi Nasional DKN Garda Bangsa di Kantor DPP PKB

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKB  Garda Bangsa  Anak muda  Politik  generasi muda 
BERITA PKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp