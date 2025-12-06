Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sekjen PKS Dorong Penetapan Bencana Nasional di Sumatra

Sabtu, 06 Desember 2025 – 01:16 WIB
Sekjen PKS Dorong Penetapan Bencana Nasional di Sumatra - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Medan, Rabu (3/12). Komdigi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendorong pemerintah pusat bisa menetapkan status Bencana Nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal demikian dikatakan Kholid setelah menyampaikan bantuan ke kantor DPW PKS Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Rabu (3/12) untuk disalurkan ke warga terdampak bencana.

Menurut Kholid, pemerintah pusat dengan sumber tenaga bisa membantu daerah dalam menangani dampak akibat banjir dan longsor ketika ditetapkan Bencana Nasional.

Baca Juga:

Terlebih lagi, katanya, saat ini banyak rumah hancur, infrastruktur rusak, dan banyak korban jiwa, sehingga layak peristiwa banjir serta longsor ditetapkan Bencana Nasional.

"Saat ini diperkirakan sudah 700 lebih korban meninggal dan sekitar 400 orang hilang. Penanganan pascabencana membutuhkan dukungan total pemerintah pusat,” ujar Kholid dalam keterangan persnya, Jumat (5/12).

Legislator DPR RI itu menekankan bahwa duka akibat bencana bukan hanya milik provinsi dan kabupaten atau kota tertentu, melainkan persoalan nasional.

Baca Juga:

“Ini bukan hanya musibah Sumatra Utara, bukan hanya musibah Aceh, bukan hanya musibah Sumatera Barat, tetapi musibah seluruh bangsa Indonesia," ujar Kholid.

Dia dalam kunjungan tak lupa menyampaikan belasungkawa terhadap korban terdampak banjir dan longsor Sumatra.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendorong pemerintah pusat bisa menetapkan status Bencana Nasional terhadap banjir Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekjen PKS  banjir sumatra  Bencana Nasional  PKS  Prabowo Subianto 
BERITA SEKJEN PKS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp