Sekjen PP AMPG: Deddy Sitorus Sebaiknya Belajar, Jangan Membangun Opini Publik yang Menyesatkan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Ubaidillah merespons pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diperiksa terkait isu pengadaan batu bara untuk PLN.

Menurut Ubaidillah, pernyataan tersebut tidak punya dasar yang memadai untuk menarik Kementerian ESDM dalam perkara penyediaan batu bara yang sifatnya sangat teknis dengan sistem business to business (B to B)

"Saya menyarankan Saudara Deddy Sitorus untuk terus belajar. Jangan membangun opini yang dapat menyesatkan publik tanpa memahami secara komprehensif duduk persoalan, kronologi, maupun kewenangan para pihak yang dikaitkan dalam isu tersebut,” ujar Ubaidillah.

Dia menegaskan bahwa Kementerian ESDM hanyalah regulator yang mengatur kuota Domestic Market Obligation (DMO) demi memastikan kebutuhan dalam negeri.

Selanjutnya, PLN sebagai perusahaan kelisterikan bertanggung jawab untuk memastikan secara teknis pasokan batubara sesuai kebutuhan.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2025 yang merupakan peraturan turunan dari UU No 2 Tahun 2025 tentang Minerba, DMO tahun ini akan difokuskan untuk Pembangkit Listrik (Utama): PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP), Industri Semen, Industri pupuk dan kertas.

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Karena itu, setiap opini yang menarik-narik nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan asumsi sesat yang tidak punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Ubaidillah, sangat disayangkan apabila seorang anggota DPR justru lebih mengedepankan narasi yang dapat memicu spekulasi di tengah masyarakat daripada mendorong penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan.