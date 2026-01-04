Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sekjen Propindo Dukung Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2026

Minggu, 04 Januari 2026 – 16:41 WIB
Sekjen Propindo Dukung Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2026 - JPNN.COM
Ilustrasi KUHAP dianggap penting bagi sistem hukum bangsa Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo), Heikal Safar menyatakan dukungan penuh terhadap pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP.

Undang-undang tersebut mulai berlaku efektif pada Januari 2026.

Menurutnya, regulasi baru tersebut mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Baca Juga:

Heikal menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP baru merupakan langkah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Dia menjelaskan, KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang mulai berlaku penuh tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026. Ini sekaligus menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda.

“Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada awal Januari 2026 ini sudah sangat tepat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum diharapkan makin menjunjung tinggi keadilan yang manusiawi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Heikal dalam keterangannya.

Baca Juga:

Dia menyampaikan bahwa seluruh pengurus Propindo di berbagai daerah menyatakan sikap yang sama, yakni mendukung sepenuhnya implementasi KUHP dan KUHAP baru tersebut.

“Saya berharap penegakan hukum di Indonesia ke depan dapat berjalan lebih humanis serta mampu menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia di kancah internasional,” sambungnya.

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2026 bisa mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KUHP  KUHAP  RKUHP  Heikal Safar 
BERITA KUHP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp