JPNN.com - Politik - Legislatif

Sekjen Siti Fauziah Paparkan Rangkaian Acara Sidang Tahunan MPR 2025, Ada 1.250 Undangan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:12 WIB
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah (kanan) saat menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kesiapan Sidang Tahunan MPR 2025 yang akan digelar pada Jumat (15/8) besok. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - MPR RI siap menggelar Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 pada Jumat (15/8) besok.

Kesiapan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Siti Fauziah.

Dia menyampaikan Sidang Tahunan MPR 2025 ini digelar dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

“Agenda utama Sidang Tahunan adalah Pidato Presiden RI yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI,” kata Siti Fauziah dalam konperensi pers di lobi Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Berkaitan dengan persiapan Sidang Tahunan MPR, Siti Fauziah mengungkapkan MPR telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara lain.

“Karena Sidang Tahunan MPR ini satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD, kami telah berkoordinasi dengan DPR, DPR, Sekretariat Negara, BIN, dan BSSN,” sebut Bu Titi sapaan akrab Siti Fauziah.

Menurut Bu Titi, berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan kelancaran jalannya Sidang Tahunan MPR, termasuk pertemuan konsultasi dengan presiden pada 23 Juli 2025.

Gladi kotor sudah digelar pada Rabu (13/8) dan gladi bersih pada 14 Agustus 2025 di Gedung Nusantara.

Sekjen MPR Siti Fauziah memaparkan rangkaian acara Sidang Tahunan MPR 2025, gladi bersih digelar hari ini

