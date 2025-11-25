Sekolah Citra Berkat Tangerang Topping Off Gedung Baru di HGN 2025

jpnn.com, TANGERANG - Sekolah Citra Berkat Citra Raya Tangerang resmi melaksanakan topping off gedung barunya. Ini sebuah tonggak penting dalam proses ekspansi fasilitas pendidikan untuk mendukung pertumbuhan jumlah siswa dan peningkatan kualitas layanan belajar.

"Topping off di kawasan Sekolah Citra Berkat Citra Raya ini menandai tahap akhir konstruksi struktur bangunan yang akan digunakan untuk jenjang SD dan SMP," kata Kepala SMA Citra Berkat Citra Raya Tangerang, Anik Wahyuningsih, S.Si. dalam seremoni yang digelar secara hybrid ini, Selasa (25/11).

Dia melanjutkan, gedung baru ini dirancang untuk memiliki sekitar 24 ruang kelas dengan kapasitas mencapai 720 siswa, sehingga sekolah dapat melayani lebih banyak keluarga di kawasan Citra Raya dan sekitarnya.

Acara topping off ini turut dihadiri Board of Executive Director of Ciputra Education Foundation, Prof. Dr. Ir. Denny Bernardus, M.M., School General Manager, Nikolina, Education Consultant, Boedi Tjusila.

Head of School, Ms Heni Wijayant dalam sambutannya mengatakan, momentum ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bisa jadi ruang untuk menciptakan kenyamanan dan kebanggaan bagi keluarga besar Citra Berkat Citra Raya Tangerang.

Senada itu, Nikolina mengatakan, topping off ini harus disyukuri. Ini merupakan gedung keempat Sekolah Citra Berkat Citra Raya Tangerang.

'Kami berterima kasih kepada seluruh orang tua, berkat kepercayaannya kita sekarang punya 1.710 siswa," ucapnya.

Dia menambahkan, Juli 2026 semua siswa bisa menggunakan fasilitas baru gedung keempat Sekolah Citra Berkat Citra Raya Tangerang.