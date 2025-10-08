Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Sekolah Garuda Bangkitkan Semangat Anak Tukang Tambal Ban untuk Kuliah di Cambridge

Rabu, 08 Oktober 2025 – 18:51 WIB
Sekolah Garuda Bangkitkan Semangat Anak Tukang Tambal Ban untuk Kuliah di Cambridge - JPNN.COM
Cornelis Christian, siswa kelas 12 SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta. FotoL dok Sekolah Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memperkenalkan Program Sekolah Garuda untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan kompetitif. 

Pemerintah lewat program ini, anak-anak berprestasi dengan kecerdasan di atas rata-rata dapat meraih mimpi mereka, termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Salah satunya adalah Cornelis Christian, siswa kelas 12 SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta. 

Baca Juga:

Putra dari seorang tukang tambal ban ini, kini tengah menapaki tahun terakhirnya di salah satu SMA terbaik di ibu kota itu. 

Christian sempat mengubur cita-cita kuliah di luar negeri karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. 

Namun, dengan adanya program Sekolah Garuda, harapan itu kembali tumbuh.

Baca Juga:

“Ayah saya dari Alor, NTT, dan ibu saya dari Sumatera Utara,” ujar Christian seusai acara perkenalan 16 Sekolah Garuda di SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (8/10).

Christian bermimpi bisa kuliah di Cambirdge University karena sekolahnya memfasilitasi beasiswa meski tidak sepenuhnya gratis. 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memperkenalkan Program Sekolah Garuda untuk mencetak sumber daya manus

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Siswa  Sekolah garuda  Prabowo  SMAN Unggulan MH Thamrin 
BERITA SISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp