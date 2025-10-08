Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Sekolah Garuda Resmi Diperkenalkan di SMA Averos Sorong

Rabu, 08 Oktober 2025 – 20:48 WIB
Acara pengenalan Sekolah Garuda Transformasi di SMA Averos, Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (8/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, SORONG - Sekolah Garuda Transformasi resmi diperkenalkan di SMA Averos, Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (8/10).

SMA Averos menjadi 1 dari 16 titik sekolah yang kini menerapkan Sekolah Garuda yang merupakan Program Hasil Cepat Terbaik (PHCT).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto yang memberikan sambutan secara daring mengatakan bahwa Sekolah Garuda adalah program strategis nasional yang lahir dari visi besar Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo ingin membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten.

“Kemendiktisaintek diberikan amanah untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga pemerataan kesempatan, pembentukan karakter, serta penyiapan generasi emas Indonesia 2045 di bidang sains dan teknologi,” ucap Brian.

Menurut dia, program ini hadir melalui 2 skema, yaitu Sekolah Garuda baru yang dibangun dari 0 di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.

“Serta sekolah garuda transfromasi yang memperkuat SMA MA agar siswa mampu menembus pendidikan tinggi dunia,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menuturkan bahwa Sekolah Garuda dirancang untuk mencetak anak-anak bangsa yang cerdas berjiwa kepemimpinan, berhati pelayanan serta siap mengabdi bagi kemajuan Indoensia.

