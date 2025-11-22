Sekolah GSM Dikunjungi Gubernur Victoria Australia, Nur Rizal: Ini Momen Bersejarah

jpnn.com, KULONPROGO - Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menerima kunjungan istimewa dari Her Excellency Professor the Honorable Margaret Gardner AC, Governor of Victoria, Australia.

Kedatangannya ke SDN Kalisongo, Kulonprogo, menjadi momen bersejarah bagi GSM yang selama satu dekade terakhir mendorong transformasi pendidikan berbasis gerakan akar rumput di Indonesia.

Kunjungan ini disambut langsung Founder GSM Muhammad Nur Rizal, dan Co-founder GSM Novi Poespita Candra.

Keduanya mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Victoria, karena ide awal pendirian GSM justru lahir saat mereka menyekolahkan anaknya di negara bagian tersebut.

“Jika hal ini bisa terjadi untuk anak-anak kami di Victoria, mengapa tidak bisa juga terjadi untuk jutaan anak di Indonesia?,” ungkap Rizal, Sabtu (22/11).

Rizal juga mengenang bagaimana para guru di Victoria membuka wawasan mereka tentang kurikulum, pedagogi, asesmen, dan filosofi pendidikan modern.

Dia menyebut karakter pendidikan di Victoria yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya.

“Mereka menciptakan ruang kelas yang dibangun atas dasar martabat, bukan rasa takut. Tidak ada kerahasiaan dan pembatasan. Hanya ada kepercayaan, kedermawanan, dan keyakinan bersama bahwa pendidikan harus selalu melayani kemanusiaan,” ujarnya.