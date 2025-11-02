Sekolah Kepemimpinan Kartini Dorong Perempuan Indonesia Jadi Pemimpin Berintegritas

Minggu, 02 November 2025 – 21:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Kepemimpinan Kartini (KALIS) resmi digelar di Pribadi Premiere School, Tirtajaya, Depok, Jawa Barat.

Program yang diinisiasi oleh Kartini Society, KartiniLove.ai, Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Pribadi Premiere School, Pemda Jepara, dan SheCodes Society Binus University ini menjadi wadah strategis untuk melahirkan pemimpin perempuan yang berdaya saing dan berintegritas.

Kegiatan ini merupakan hari kedua pelaksanaan KALIS setelah sebelumnya digelar di Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor.

Ketua Tim Pelaksana KartiniLove.ai, Inggrid Silitonga, menjelaskan bahwa KALIS merupakan pilot project untuk mendorong kepemimpinan perempuan di berbagai sektor.

“Program ini dirancang untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan membangun jejaring profesional agar perempuan bisa menjadi pemimpin yang inklusif dan berintegritas,” kata Inggrid, Minggu (2/11).

Menurutnya, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kekerasan terhadap perempuan menjadi latar belakang utama penyelenggaraan program ini.

Selain KALIS, KartiniLove.ai juga tengah menyiapkan agenda besar lainnya, seperti Kartini International Women Leader Summit yang akan digelar di Jepara pada 21 April 2026, serta KALIS Go to Leiden 2026 di Belanda.

“Kami juga mengundang NGO yang fokus pada pemberdayaan UMKM perempuan, agar kolaborasi ini membawa manfaat ekonomi dan sosial,” tambah Inggrid.