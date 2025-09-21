Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Sekolah Lentera National-Park Serpong Dibuka Juli 2026, Mampu Tampung 1.500 Siswa

Minggu, 21 September 2025 – 12:05 WIB
Sekolah Lentera National-Park Serpong Dibuka Juli 2026, Mampu Tampung 1.500 Siswa - JPNN.COM
Sekolah Lentera National - Park Serpong resmi diluncurkan di Park Serpong Club House, Tangerang pada Sabtu (20/9). Foto dok. Sekolah Lentera

jpnn.com, TANGERANG - Sekolah Lentera National - Park Serpong resmi diluncurkan di Park Serpong Club House, Tangerang. Sekolah baru ini merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH).

“Kebutuhan terbesar pendidikan hari ini adalah integrasi antara pengetahuan dan karakter, antara keterampilan global dan nilai-nilai lokal," kata CEO Pelita Harapan Group, Dr. Stephanie Riady saat peluncuran, Sabtu (20/9).

Dia menyebutkan, sekolah Lentera National – Park Serpong hadir tepat waktu sebagai model integrasi. Sekolah ini memadukan keunggulan akademik dengan pembentukan spiritual.

Dengan menekankan nilai Kristiani, sekolah K–12 (TK–SMA) ini akan dibuka pada Juli 2026, dan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Park Serpong.

"Ini adalah visi untuk membangkitkan generasi muda yang unggul secara akademis, kokoh dalam iman, dan siap berdampak bagi keluarga, komunitas, dan bangsa," kata Direktur SLH National, Deny Sinaga.

Dari sisi kapasitas, sekolah ini mampu menampung 1.500 siswa, dan dikembangkan dalam tiga tahap. Selain ruang kelas modern, laboratorium sains dan komputer, dilengkapi pula dengan fasilitas seni, olahraga, serta ruang-ruang khusus untuk ibadah dan komunitas.

Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Ir. Jonathan L. Parapak, yang turut hadir dalam peluncuran teraebut mengatakan, sebagai bagian dari keluarga besar YPPH, dengan lebih dari 69 sekolah dan 52 ribu siswa di seluruh Indonesia, Lentera National akan menanam benih transformasi bagi masa depan bangsa.

“Kami membangun bukan hanya pengetahuan, tetapi hikmat. Bukan hanya keterampilan, tetapi karakter. Bukan hanya lulusan, tetapi pemimpin," ujarnya.

Sekolah Lentera National-Park Serpong akan dibuka Juli 2026 dengan daya tampung 1.500 siswa jenjang TK hingga SMA.

TAGS   Sekolah Lentera National  Siswa  kristiani  Kemendikdasmen 

