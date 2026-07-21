Sekolah Negeri Kekurangan Siswa, Puan Minta Pemerintah Bikin Evaluasi Menyeluruh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut persoalan sekolah yang sepi peminat di berbagai daerah telah menjadi sorotan Komisi X yang membidangi pendidikan.

"Nah, sekolah sepi peminat ini memang pertama di komisi kami juga, komisi X itu juga beberapa waktu lalu mendapat laporan juga sudah dipertanyakan," kata Puan menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menuturkan pihak legislatif telah meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keadaan sekolah yang sepi peminat.

"Meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut," lanjut Puan.

Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu mengatakan fokus evaluasi bisa ke arah pembenahan dan penelusuran terkait aksesibilitas sekolah hingga mutu pendidikan.

"Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk, ataukah kemudian kualitasnya, ataukah kemudian memang muridnya yang tidak ada dan lain-lain sebagainya. Jadi evaluasi ini memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, muncul fenomena sekolah negeri di beberapa daerah kekurangan siswa.

Tercatat 61 SD negeri dan delapan SMP negeri yang kekurangan murid pada tahun ajaran 2026-2027.