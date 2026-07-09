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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Sekolah Negeri Minim Murid Baru, Mendikdasmen Angkat Bicara

Senin, 20 Juli 2026 – 03:08 WIB
Sekolah Negeri Minim Murid Baru, Mendikdasmen Angkat Bicara - JPNN.COM
Sekolah Negeri minim murid baru (Ilustrasi). Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) angkat bicara terkait kondisi sejumlah sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Di antaranya adalah perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, pilihan masyarakat terhadap satuan pendidikan, serta kondisi geografis yang berbeda di setiap daerah.

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Sebagai dasar penyusunan kebijakan, Kemendikdasmen telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 murid, termasuk sekolah dengan jumlah murid di bawah 60 orang.

Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari koordinasi antarkementerian.

Berdasarkan data tersebut, Kemendikdasmen akan merumuskan kebijakan yang tepat bagi sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat terbatas.

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Penyusunan kebijakan dilakukan bersama pemerintah daerah mengingat pengelolaan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai," ungkap Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Minggu (19/7).

Sejumlah sekolah negeri minim murid baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti angkat bicara

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TAGS   Kemendikdasmen  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah  Sekolah Negeri  murid baru  penerimaan murid baru 
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