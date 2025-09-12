Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Sekolah Patra Bahari Menjadi Wadah Pendidikan Anak-Anak Pesisir

Jumat, 12 September 2025 – 19:18 WIB
Sekolah Patra Bahari menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak pesisir di kabupaten Karawang diresmikan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal (FT) Cikampek. Foto: dok. Pertamina

jpnn.com - JAKARTA - Sekolah Patra Bahari yang menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak pesisir di kabupaten Karawang diresmikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal (FT) Cikampek.

Sekolah ini dinilai bisa menjadi inspirasi atau model bagi wilayah pesisir lainnya karena nemiliki pendekatan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Ini bukan hanya tempat belajar, tetapi sarana membentuk generasi tangguh, ramah alam, religius, dan berwawasan hijau," kata FT Manager Cikampek M. Andika Gunawan, Jumat (12/9).

Sekolah Patra Bahari merupakan singkatan dari Pendidikan Anak Tangguh, Ramah Alam, Berwawasan Hijau, Religius dan Inovatif adalah perbaikan dari MI Al Hayat yang mengusung konsep pendidikan berbasis lingkungan.

Kehadiran sekolah ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

"Kami percaya anak-anak yang tumbuh dengan cinta lingkungan akan menjadi generasi peduli dan bertanggung jawab,” ujar Andika.

Selain peresmian sekolah, Pertamina Patra Niaga RJBB juga menginisiasi penanaman pohon mangrove di Desa Sedari, Kabupaten Karawang, Selasa (9/9). Ada lebih dari 17.000 bibit mangrove ditanam di lahan bekas tambak seluas 15 Hektar. 

Saat ini upaya tersebut kembali diperkuat dengan ditambahkannya penanaman bibit mangrove sebanyak 2.050 bibit baru.

Sekolah Patra Bahari menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak pesisir yang merupakan inspirasi bagi wilayah pesisir lainnya.

