Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sekolah Rakyat Dicetuskan Prabowo Untuk Generasi Emas 2045

Minggu, 19 April 2026 – 14:33 WIB
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta kepada seluruh jajaran untuk dapat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek pembangunan Sekolah Rakyat.

Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Dody menginstruksikan jajaran supaya bersemangat 45 dalam menjalankan tugas.

"Kita enggak punya ide, tetapi kita dikasih kepercayaan untuk mewujudkan ide ini harusnya kita bersemangat 45, kalau perlu mati di lapangan sana agar sekolah ini terbangun on time dengan kualitas yang bagus," ujar dia dalam keterangan persnya, Minggu (19/4).

Dia menuturkan Sekolah Rakyat ini merupakan hasil pemikiran dari Prabowo Subianto sebagai seorang negarawan.

"Program Sekolah Rakyat ini dicetuskan karena kenegarawan seorang Prabowo Subianto. Saya enggak kepikiran, Menteri Sosial pun enggak kepikiran, enggak ada kepikiran sama sekali. Benar-benar beliau ini jenius urusan negara ini," kata Dody.

Namun, dia menyayangkan, masih ada segelintir orang yang menyepelekan, sehingga dalam proses pembangunannya, sempat terjadi hambatan.

Dody berharap semua pihak bisa bersungguh-sungguh dalam membangun Sekolah Rakyat yang ditunjukkan kepada anak-anak yang belum bersekolah karena prasejahtera.

"Ini kan untuk adik-adik kita gitu. Adik-adik kita yang prasejahtera karena banyak, inilah generasi emas kita nanti paling enggak di tahun 2045," ujar Dody.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri PU  Dody Hanggodo  Sekolah Rakyat  Generasi Emas  Presiden Prabowo 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp