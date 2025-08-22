Sekolah Rakyat Melebihi Ekspektasi, Prabowo Memberi Hormat

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada para menteri Kabinet Merah Putih, guru, dan kepala Sekolah Rakyat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan tersebut.

Prabowo secara spontan mengangkat tangan memberi hormat seusai memberikan pengarahan di hadapan jajaran menteri serta ribuan guru dan kepala Sekolah Rakyat yang hadir pada agenda pembekalan akbar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

"Saya ini prajurit, di tentara ada kebiasaan kalau pemimpin sangat bangga dengan anak buah, maka pemimpin harus hormat ke anak buah. Saya Presiden Indonesia, saya bangga dengan kalian semua," kata Prabowo sambil memberikan hormat.

Presiden kedelapan RI itu menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajarannya yang telah bekerja keras mewujudkan gagasan Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus rantai kemiskinan.

Dia mengakui capaian 100 Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di seluruh Indonesia melebihi ekspektasinya.

"Saya terima kasih ke tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang saja ini di luar harapan saya," ujarnya.

Baca Juga: Wamenaker Noel Menangis Lalu Tersenyum Seusai Ditetapkan KPK Jadi Tersangka

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain pendidikan, program ini juga mengintegrasikan layanan kesehatan gratis, makan bergizi, jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, serta penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat kurang mampu.