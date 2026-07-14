Sekolah Rakyat Siap Difungsikan, Nindya Karya Tumbuhkan Harapan untuk Cetak Generasi Unggul

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Nindya Karya (Persero) dalam mendukung pemerataan akses pendidikan nasional kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

Seiring dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara serentak, Sekolah Rakyat yang dibangun oleh PT Nindya Karya (Persero) telah siap difungsikan menyambut peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027.

Momentum ini menjadi wujud nyata dari komitmen Nindya Karya bersama pemerintah dalam menumbuhkan harapan bangsa.

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Sekolah Rakyat. Foto: Source for JPNN

Gedung-gedung yang sebelumnya berada dalam tahap konstruksi kini telah berubah menjadi ruang belajar yang siap mendukung proses pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

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Penyelesaian Sekolah Rakyat Tahap II yang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) tersebar 20 wilayah di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku.

Proyek tersebut meliputi Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tual, serta Kabupaten Maluku Tengah.