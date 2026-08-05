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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

SRT 4 Soreang Dimulai, Brantas Abipraya Wujudkan Infrastruktur Pendidikan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 21:52 WIB
SRT 4 Soreang Dimulai, Brantas Abipraya Wujudkan Infrastruktur Pendidikan - JPNN.COM
Sekolah Rakyat Terintegrasi 4, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung, di Soreang memasuki tahap operasional dengan dimulainya pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027, pada Rabu (5/8).

SRT 4 Kabupaten Bandung yang dibangun oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak, modern dan inklusif.

Pembukaan MPLS diresmikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

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Keberadaan SRT 4 Kabupaten Bandung diharapkan mampu menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Melalui fasilitas pendidikan yang lengkap dan sistem pembelajaran berasrama, sekolah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan daya saing generasi muda sebagai bekal menghadapi masa depan.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan penyelesaian pembangunan SRT 4 Kabupaten Bandung ini merupakan bentuk kontribusi Brantas Abipraya dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang pendidikan.

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"Kami bersyukur pembangunan SRT 4 Kabupaten Bandung telah selesai dan kini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagi Brantas Abipraya, setiap infrastruktur yang kami bangun harus memberikan manfaat nyata. Sekolah ini diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas sehingga mampu membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak," ujar Dian.

SRT 4 Kabupaten Bandung mengusung konsep kawasan pendidikan terpadu dengan sistem asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.

Brantas Abipraya terus berkomitmen menghadirkan hasil pembangunan yang tidak hanya memenuhi aspek kualitas konstruksi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah

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TAGS   Brantas Abipraya  Sungai Brantas  Sekolah Rakyat  Sekolah Rakyat Terintegrasi 
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