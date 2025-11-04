Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sekolah Roboh di Tangerang Akibat Puting Beliung Selesai Direvitalisasi dengan Dukungan PIK2

Selasa, 04 November 2025 – 13:48 WIB
Sekolah Roboh di Tangerang Akibat Puting Beliung Selesai Direvitalisasi dengan Dukungan PIK2 - JPNN.COM
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meresmikan SDN Kedung Dalam I dan II yang selesai direvitalisasi pada Selasa (4/11/2025). Bangunan tersebut rusak parah akibat terjangan angin pada Agustus lalu. Foto: dokumentasi PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedung Dalam I dan II di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, yang pada Agustus lalu rusak karena atapnya roboh akubat terjangan puting beliung, kini kembali berdiri megah.

Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang itu direvitalisasi dengan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Peresmian hasil revitalisasi SDN Kedung Dalam 1 dan 2 itu dilaksanakan pada Selasa (4/11/2025). Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid hadir langsung untuk meresmikan gedung SD yang telah direvitalisasi itu.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengaku bersyukur karena sekolah yang sempat rusak itu kini sudah bisa digunakan lagi. Menurut dia, perlu langkah cepat agar kegiatan belajar siswa di kedua SD itu tidak tertunda lama.

“Hari ini kita semua gembira dan bersyukur. Dua bulan lalu, sekolah ini roboh terkena puting beliung. Anak-anak terancam terlambat belajar karena APBD baru bisa dialokasikan tahun 2026. Maka saya ambil langkah cepat,” ujar Bupati Maesyal.

Lebih lanjut Bupati Maesyal menceritakan bagaimana dirinya langsung menghubungi PIK2 untuk meminta bantuan perbaikan sekolah melalui program CSR. Pengembang kawasan mandiri hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group itu pun langsung merespons cepat permintaan tersebut.

Baca Juga:

“Saya telepon PIK2. Alhamdulillah, hari itu juga mereka kirim tim dan besoknya langsung mulai dikerjakan. Tujuannya satu, jangan sampai anak-anak kita kehilangan waktu belajar. Mereka ini calon pemimpin bangsa,” tuturnya.

Langkah cepat dalam kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta itu menjadi contoh nyata kerja sama dalam pembangunan pendidikan. Sekolah yang dahulu roboh kini menjadi simbol kebangkitan, sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi bisa memulihkan harapan anak-anak untuk tetap belajar dan bermimpi.

Respons cepat PIK2 memperbaiki sekolah roboh di Tangerang akibat puting beliung diapresiasi Bupati Maesyal Rasyid.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Tangerang  sekolah roboh  Puting Beliung  Agung Sedayu Group  Pantai Indah Kapuk 2 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp