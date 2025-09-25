Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Sekolah SIS Cilegon Buka Jenjang Pendidikan SMP Berstandar Internasional

Kamis, 25 September 2025 – 16:45 WIB
Sekolah SIS Cilegon membuka jenjang pendidikan SMP berstandar internasional di Banten Utara. Foto dok. SIS Cilegon

jpnn.com, CILEGON - Sekolah kurikulum internasional SIS Cilegon (SIS Group of Schools), meresmikan gedung baru sekaligus meluncurkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cilegon, Banten.

Pembukaan jenjang SMP ini menjadi tonggak penting membuka jalan baru bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan internasional sejak usia dini. 

Hal itu juga menjadikan SIS Cilegon sebagai satu-satunya Sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) di Banten Utara yang menghadirkan pendidikan internasional yang terafiliasi dengan pemerintah Indonesia.

"Kami juga memastikan pengakuan internasional dengan menjadi bagian dari jaringan resmi Cambridge International," kata Kepala Sekolah SIS Cilegon, Eka Fidyanti Hariana dalam keterangannya dikutip Kamis (25/9).

Seluruh program akademik yang dijalankan telah diakui secara global dan membuka peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang internasional di seluruh dunia. 

Dia mengatakan, dengan kapasitas yang mampu menampung lebih dari 300 murid, SIS Cilegon tidak hanya menawarkan pembelajaran berkualitas, tetapi juga membuka peluang jaringan global yang luas.

“Siswa-siswi SIS Cilegon akan terhubung dengan siswa-siswi SIS lainnya di Indonesia maupun mancanegara. Ini menjadi modal penting bagi generasi muda untuk membangun masa depan mereka,” ujar Eka.

Dalam rangka mewujudkan misi membuka akses pendidikan internasional, SIS Cilegon juga menyediakan program beasiswa prestasi bagi murid-murid yang memiliki bakat dan capaian akademik maupun non-akademik.

