Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah, Begini Datanya

Minggu, 26 April 2026 – 08:01 WIB
Ilustrasi siswa SMP di lingkungan sekolah. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran untuk program pendidikan gratis di sekolah swasta di ibu kota.

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta mengucurkan anggaran mencapai Rp 253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta di Jakarta, demi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam siaran pers, Sabtu (25/4/2026).

Dia menyebut kebijakan itu sebagai wujud kesungguhan Pemprov DKI untuk memastikan anak-anak Jakarta tetap memperoleh pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

"Semoga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu," ucapnya.

Program ini sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut.

Dia memerinci sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.

Selain itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.

