Sektor Perkebunan Tampil Sebagai Pilar Baru Penggerak Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PTPN Group pada tahun buku 2025 membukukan laba bersih sebesar Rp6,39 triliun atau meningkat sekitar 81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menempatkan PTPN Group sebagai salah satu BUMN dengan peningkatan kinerja paling progresif dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat agroindustri dan analis kebijakan publik Universitas Andalas, Muhammad Makky menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa transformasi BUMN kini tidak hanya ditopang oleh sektor-sektor tradisional seperti perbankan, energi, telekomunikasi, maupun pertambangan, tetapi juga mulai diperkuat oleh sektor agroindustri yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

"Peningkatan laba PTPN Group menjadi sinyal penting bahwa sektor perkebunan kini mampu tampil sebagai salah satu pilar baru penggerak ekonomi nasional," ujar Makky.

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar menunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan, melainkan mencerminkan keberhasilan pembenahan tata kelola, efisiensi operasional, integrasi bisnis, hingga optimalisasi aset yang dilakukan secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir.

Makky menambahkan, peran PTPN Group ke depan akan semakin strategis seiring penguatan agenda hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah.

Sebagai pengelola komoditas utama seperti kelapa sawit, tebu, karet, kopi, hingga teh, PTPN memiliki posisi penting dalam membangun industri berbasis nilai tambah.

"Transformasi PTPN menjadi sangat relevan dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah saat ini mendorong hilirisasi sebagai strategi meningkatkan daya saing industri sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri. PTPN berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjalankan agenda tersebut," katanya.