Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Sektor Properti Membaik, LPKR Perkuat Posisi Lewat Inovasi dan Kepercayaan Pasar

Kamis, 16 Oktober 2025 – 12:35 WIB
Sektor Properti Membaik, LPKR Perkuat Posisi Lewat Inovasi dan Kepercayaan Pasar - JPNN.COM
Sektor properti membaik, LPKR perkuat posisi lewat inovasi dan kepercayaan pasar. Foto dok. LPKR

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) optimistis bisnis properti akan tetap terakselerasi sepanjang paruh kedua tahun ini.

Hal itu ditunjukkan dari realisasi investasi sektor properti yang mencapai Rp 75 triliun sepanjang Semester I/2025. 

Ketua Umum (Ketum) DPP REI Joko Suranto menyebut kondisi tersebut mulai membaik.

Baca Juga:

Dalam pandangan REI, kombinasi antara peningkatan investasi, pertumbuhan pasar, dan dukungan pembiayaan perbankan menjadi bukti kuat sektor properti tetap menjadi motor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan realisasi investasi tersebut, bisnis pasar real estate juga tumbuh 3,71% selama periode Januari-Juni 2025. Diikuti sektor konstruksi yang tumbuh di level 4,98%.

Sementara itu, kredit properti juga tercatat tumbuh 7,62% hingga Juli 2025. 

Baca Juga:

Menyambut momentum positif tersebut, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), melalui LippoLand menegaskan komitmennya untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pilihan hunian yang relevan dengan berbagai segmen masyarakat. 

"Kami berkomitmen untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pilihan hunian untuk berbagai segmen masyarakat," kata CEO Grup Lippo Indonesia, John Riady, Kamis (16/10).

Sektor properti membaik, LPKR perkuat posisi lewat inovasi dan kepercayaan pasar, Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LPKR  properti  Lippo Village  Lippo Karawaci 
BERITA LPKR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp