 Sektor Swasta Diajak Mengerti Keadaan Politik dan Ekonomi Saat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Politik dan ekonomi merupakan dua elemen penting dalam menentukan suatu kebijakan, baik untuk sektor pemerintahan mau pun swasta.

Insight dari politik dan ekonomi diyakini bisa membantu suatu pihak menentukan arah bisnis ke depan berdasarkan realita di lapangan.

Executive Director Multimatics, Agus Setiawan mengatakan, dalam menentukan kebijakan, seluruh pihak baik pemerintah mau pun swasta harus menganalisa berdasarkan PESTEL.

"Apa pun bidang kita, dalam menganalisa suatu kebijakan itu ada namanya PESTEL yang di mana itu singkatan dari politics, economy, social, technology, environment, dan juga legal," kata Agus, Jumat (6/2).

Kali ini, Multimatics dalam acaranya bertajuk "Multimatics Consumer Appreciation Day" mengajak para pihak baik dari pemerintah dan swasta menggali insight arah bisnis ke depan dari perspektif ekonomi dan politik.

Acara yang digelar di JHL Solitaire Hotel, Tangerang Selatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber seperti analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) dan ekonom Ferry Latuhihin.

Masing-masing narasumber memberikan insight serta outlook terkait keadaan politik dan ekonomi 2026 ini. Agus berharap, dari kedua narasumber ini para peserta bisa membuat keputusan yang lebih bijak dengan menggali insight dari outlook ekonomi dan politik negara saat ini.

"Mereka yang hadir pada acara ini diharapkan juga mendapatkan insight pada saat mereka membuat keputusan ternyata ada variabel yang lain semisal geopolitik, perang, tarif impor dan lainnya," katanya.