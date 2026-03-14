JPNN.com - Entertainment - Film

Sekuel Animasi KPop Demon Hunters Siap Lanjutkan Kisah Para Pemburu Iblis

Sabtu, 14 Maret 2026 – 15:03 WIB
Tampilan grup HUNTR/X dalam film animasi "KPop Demon Hunters". Netflix.

jpnn.com, JAKARTA - Platform streaming Netflix menyiapkan sekuel animasi hit KPop, Demon Hunters setelah karya tersebut mencatat kesuksesan besar secara global.

Film ini sebelumnya menjadi salah satu judul terpopuler di layanan tersebut, mendominasi tangga lagu musik, serta meraih dua nominasi di ajang Academy Awards.

Dalam keterangan resmi pada Jumat, sekuel film tersebut akan kembali disutradarai oleh Maggie Kang dan Chris Appelhans.

Keduanya juga terlibat sebagai penulis, melanjutkan dunia cerita yang telah mereka bangun dalam film pertama.

Proyek lanjutan ini menjadi bagian dari kemitraan eksklusif multi-tahun antara Netflix dengan Kang dan Appelhans untuk pengembangan proyek animasi.

Kerja sama tersebut diharapkan memperluas semesta cerita serta menghadirkan inovasi baru dalam produksi animasi di platform tersebut.

Maggie Kang mengaku bangga melihat antusiasme penonton terhadap kisah yang menampilkan budaya dan karakter Korea.

Menurutnya, masih banyak sisi dari dunia “KPop Demon Hunters” yang dapat digali lebih dalam pada film berikutnya.

