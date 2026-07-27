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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Sekutu Iran Serang 3 Kapal Tanker Arab Saudi, Laut Merah Makin Angker

Senin, 27 Juli 2026 – 16:58 WIB
Sekutu Iran Serang 3 Kapal Tanker Arab Saudi, Laut Merah Makin Angker - JPNN.COM
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com, BEIRUT - Militer Ansar Allah (Houthi), sekutu Iran yang memerintah Yaman bagian utara, menyerang tiga kapal tanker minyak Saudi dalam dua hari terakhir, kata sumber Yaman kepada stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen.

"Dalam 48 jam terakhir, angkatan bersenjata Yaman telah menyerang tiga kapal tanker minyak Saudi," kata sumber tersebut.

Ia mencatat bahwa 16 kapal Saudi telah berbalik arah karena tidak dapat melewati Selat Bab al-Mandab yang dikuasai Houthi dalam enam hari terakhir, dimulai pada 20 Juli.

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"Sejak Yaman memberlakukan blokade, tidak satu pun kapal tanker minyak Saudi yang melewati Selat tersebut baik dari arah mana pun," imbuh sumber itu.

Menurut sumber tersebut, larangan terhadap pelayaran Saudi, yang diberlakukan pada 20 Juli, masih berlaku.

Sebelumnya, Houthi mengumumkan bahwa mereka memberlakukan blokade laut terhadap kerajaan tetangganya itu sebagai balasan atas kendali mereka terhadap wilayah udara Yaman selama 12 tahun, dan bandara Sanaa telah dibombardir saat pesawat Iran yang membawa delegasi Houthi mendarat. (ant/dil/jpnn)

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Militer Ansar Allah (Houthi), sekutu Iran yang memerintah Yaman bagian utara, menyerang tiga kapal tanker minyak Saudi

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

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TAGS   perang Iran  Arab Saudi  Kapal Tanker  Laut merah  Houthi  Iran 
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