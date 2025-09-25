Selain Bitcoin, 5 Crypto Ini Diprediksi Bakal Bersinar di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pasar crypto memicu banyak altcoin bermunculan dan berpotensi membawa keuntungan di masa depan.

Di tengah dominasi Bitcoin, banyak investor dan analis memandang bahwa sejumlah altcoin bisa menunjukkan performa superior pada 2026.

Untuk mengetahui altcoin yang bersinar tahun depan, tentunya membutuhkan aplikasi crypto terbaik di dunia, sehingga dengan fitur yang lengkap kamu bisa melakukan analisa fundamental dan teknikal untuk memperkirakan harga di masa depan.

Berbekal riset dan analisa kamu bisa mengetahui harga Ethereum hari ini atau aset crypto lainnya, sehingga kamu bisa melakukan trading.

Terdapat beberapa aplikasi crypto yang telah teregulasi di Indonesia, salah satunya Pintu yang menyediakan fitur terlengkap, biaya trading rendah, serta variasi token yang banyak lebih dari 320+ token sehingga cocok untuk investor pemula maupun trader aktif dan professional.

5 Crypto Bersinar 2026

Berikut 5 crypto yang akan bersinar tahun 2026, selain Bitcoin, diantaranya adalah:

1. Solana (SOL)