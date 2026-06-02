Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Selain Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot 2 Pimpinan BGN Ini

Selasa, 02 Juni 2026 – 22:12 WIB
Selain Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot 2 Pimpinan BGN Ini - JPNN.COM
Kepala BGN Dadan Hindayana saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk korban kecelakaan yang melibatkan mobil mitra SPPG saat mengantar paket MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Biro Hukum dan Humas BGN

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari di Istana Negara, pada Selasa (2/6).

Selain Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot 2 Pimpinan BGN IniKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Foto: arsip JPNN.com

Baca Juga:

Menurut Pras, keputusan itu diambil oleh Prabowo karena BGN memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintahan di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Selama kurang lebih mungkin 1,5 tahun melakukan monitoring melakukan evaluasi maka pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 bahwa presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ucap Pras.

“Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, yang kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai wakil kepala BGN, yang ketiga saudara Sony Sanjaya sebagai wakil kepala BGN,” lanjutnya.

Baca Juga:

Walau begitu, Pras mengaku berterima kasih atas kerja keras dedikasi mereka di dalam membangun fondasi dan mengembangkan BGN.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, BGN menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat waktu.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dadan  Dadan Hindayana  dicopot  BGN  Sony Sanjaya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp