Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Selain di Banten, KPK Tangkap 2 Oknum Kejaksaan di Kalsel dalam OTT Dugaan Pemerasan

Jumat, 19 Desember 2025 – 11:22 WIB
Selain di Banten, KPK Tangkap 2 Oknum Kejaksaan di Kalsel dalam OTT Dugaan Pemerasan - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di gedung Merah Putih KPK, di antaranya yaitu dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (19/12).

Selain kedua oknum kejaksaan tersebut, tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti.

Baca Juga:

Menurut Budi Prasetyo, para pihak yang diamankan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan secara intensif. Dugaan awal tindak pidana dalam operasi ini adalah pemerasan.

Budi Prasetyo mengimbau kepada semua pihak terkait untuk bersikap kooperatif. “KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar kooperatif dalam rangkaian kegiatan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan di wilayah Hulu Sungai Utara ini,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dari pihak-pihak terkait sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. “Sehingga proses-proses dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif,” pungkas Budi Prasetyo. (tan/jpnn)

Baca Juga:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Jaksa  ott kalsel  Kalsel 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp