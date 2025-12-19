Selain di Banten, KPK Tangkap 2 Oknum Kejaksaan di Kalsel dalam OTT Dugaan Pemerasan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di gedung Merah Putih KPK, di antaranya yaitu dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (19/12).

Selain kedua oknum kejaksaan tersebut, tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti.

Menurut Budi Prasetyo, para pihak yang diamankan selanjutnya akan menjalani pemeriksaan secara intensif. Dugaan awal tindak pidana dalam operasi ini adalah pemerasan.

Budi Prasetyo mengimbau kepada semua pihak terkait untuk bersikap kooperatif. “KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar kooperatif dalam rangkaian kegiatan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan di wilayah Hulu Sungai Utara ini,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dari pihak-pihak terkait sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. “Sehingga proses-proses dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif,” pungkas Budi Prasetyo. (tan/jpnn)