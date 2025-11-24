Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Selain Divonis 12 Tahun Penjara, Nanang Gimbal Harus Membayar Ini

Senin, 24 November 2025 – 00:30 WIB
Selain Divonis 12 Tahun Penjara, Nanang Gimbal Harus Membayar Ini - JPNN.COM
Tersangka pembunuhan Sandy Permana, Nanang Gimbal (tengah belakang) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa kasus pembunuhan terhadap aktor Sandy Permana, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal ternyata sudah divonis 12 tahun penjara.

Vonis tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sesuai yang tertera dalam SIPP.

Terdakwa Nanang Gimbal dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Sandy Permana.

Baca Juga:

"Menyatakan Terdakwa Nanang Irawan Alias Gimbal Bin Kusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer," ungkap Majelis Hakim.

Atas perbuatannya, Nanang Gimbal pum divonis hukuman 12 tahun penjara.

Vonis tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Nanang Gimbal.

Baca Juga:

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," lanjutnya.

Selain divonis 12 tahun penjara, Nanang Gimbal juga dihukum untuk membayar restitusi kepada istri mendiang Sandy Permana.

Terdakwa kasus pembunuhan terhadap aktor Sandy Permana, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal ternyata sudah divonis 12 tahun penjara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nanang Gimbal  Sandy Permana  Sandy Permana dibunuh  pembunuhan Sandy Permana 
BERITA NANANG GIMBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp