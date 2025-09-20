Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Selain Gugatan Rp114 Miliar, Nikita Mirzani Siapkan Laporan Lain untuk Reza Gladys

Sabtu, 20 September 2025 – 14:20 WIB
Selain Gugatan Rp114 Miliar, Nikita Mirzani Siapkan Laporan Lain untuk Reza Gladys - JPNN.COM
Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan, Rabu (2/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Mirzani menyatakan akan melayangkan gugatan tambahan terhadap Reza Gladys. 

Sebelumnya, Nikita telah melayangkan gugatan perdata senilai Rp 114 miliar atas dugaan wanprestasi terhadap Reza Gladys.

"Nanti malah ada gugatan baru lagi," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Namun, janda tiga anak tersebut menyatakan belum mau memerinci gugatan tambahan yang akan diajukannya.

Dia menyatakan publik akan bisa melihatnya secara terbuka melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah resmi diajukan.

Nikita menegaskan gugatan tersebut terkini tengah ditangani oleh tim penasihat hukumnya.

Baca Juga:

"Eh, enggak tahu aku, itu lawyer," ujar Nikita.

"Ada, nanti tinggal lihat aja di website-nya PN," imbuhnya.

Selain gugatan Rp114 miliar, selebritas Nikita Mirzani siap melayangkan gugatan lain untuk Reza gladys.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Reza Gladys  gugatan wanprestasi  Skincare 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp