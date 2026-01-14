Selain Jakarta, Ini Detail Negara dan Venue untuk Rangkaian BTS World Tour 'Arirang'

jpnn.com, JAKARTA - Detail venue dan penjualan tiket untuk rangkaian Asia dan Australia dari BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ akhirnya diumumkan hari ini.

Rangkaian tur Asia bakal dimulai pada Kamis 19 November di Kaohsiung, lalu akan dilanjutkan di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, serta Jakarta pada musim gugur tahun ini.

Sementara itu, rangkaian Australia akan dimulai pada Jumat, 12 Februari 2027 dengan dua malam berturut-turut di Marvel Stadium, sebelum berlanjut ke Sydney untuk konser pada 20 dan 21 Februari di Accor Stadium.

Rangkaian konser di Asia dan Australia ini menjadi bagian dari tur global yang diprediksi akan menjadi tur K-pop terbesar sepanjang masa sekaligus tur terbesar dalam karier BTS.

Adapun tur comeback yang telah lama dinantikan untuk periode 2026 - 2027 saat ini tengah berlangsung di Amerika Utara, dengan total 34 wilayah dan hampir 85 pertunjukan di seluruh dunia.

Dengan penampilan perdana di berbagai kota, tur itu menandai babak baru yang monumental bagi BTS dan fandom global mereka, ARMY.

Adapun untuk konser di Jakarta sendiri bakal digelar di SUGBK, Senayan, Jakarta pada 26-27 Desember 2026.

Menariknya, produksi konser akan mengubah stadion menjadi pengalaman live 360 derajat yang spektakuler dengan konsep panggung berskala besar yang dikelilingi penonton dari setiap sisi.