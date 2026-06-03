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Selain Masalah Nafkah Anak, Ruben Onsu dan Sarwendah Ribut Soal Rumah

Rabu, 03 Juni 2026 – 09:09 WIB
Selain Masalah Nafkah Anak, Ruben Onsu dan Sarwendah Ribut Soal Rumah - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Sarwendah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Selain masalah nafkah anak, Ruben Onsu dan Sarwendah ternyata tengah berpolemik soal aset harta bersama.

Mantan suami istri itu berdebat perihal rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang disebut sebagai harta bersama pascacerai.

Pihak Ruben Onsu mempersilakan Sarwendah apabila ingin mengambil alih dan mau melanjutkan kewajiban membayar cicilan rumah tersebut.

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"Ya silakan saja kalau memang, mau takeover kewajibannya. Toh memang itu harusnya memang harta bersama, tanggung jawab bersama. Kalau ada sisa kewajiban yang memang you harus selesaikan, dan you mau takeover dan itu menjadi bagian yang kamu minta, ya enggak ada masalah," ujar kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, Ruben Onsu juga memiliki kekhawatiran tersendiri dalam masalah tersebut.

Pasalnya, Ruben Onsu khawatir apabila nantinya Sarwendah mengeklaim bahwa rumah tersebut murni hasil uangnya sendiri dan tidak mengakui kontribusi yang telah diberikannya selama proses pembayaran.

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"Karena Ruben Onsu sudah melihat ada gelagat khawatir, rumah yang menjadi harta bersama ini diklaim adalah harta yang bukan menjadi harta bersama," ucapnya.

Minola Sebayang menyebut bahwa kekhawatiran Ruben Onsu bukan sekadar masalah aset.

Selain masalah nafkah anak, Ruben Onsu dan Sarwendah ternyata tengah berpolemik soal aset harta bersama.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Kasus Ruben Onsu  Ruben Onsu dan Sarwendah 
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