Selain Menyoroti Tiket Transportasi, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Keselamatan Pemudik

Kamis, 12 Maret 2026 – 20:30 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen meminta pemerintah memperhatikan keselamatan warga pada mudik dan arus balik Lebaran 2026. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak hanya menyoroti soal tiket murah, melainkan meminta pemerintah memperhatikan keselamatan warga pada mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Hal demikian dikatakan Puan saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

"Bukan hanya transportasi, bukan hanya harga tiket, tetapi juga keselamatan saat mereka menjelang dan saat kembali mudik," kata dia, Kamis.

Puan menyebut parlemen menyoroti soal pentingnya pemerintah menjaga harga kebutuhan bahan pokok selama Lebaran 2026.

"Jangan sampai saat melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idulfitri, mereka tidak bisa merayakan hal tersebut karena kenaikan harga-harga," lanjut cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

Puan menuturkan DPR yang saat ini memasuki masa sidang akan terus menggelar rapat untuk memastikan pemerintah membuat antisipasi pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Kami akan meminta semua komisi terkait untuk bisa melakukan rapat kerja bersama dengan kementerian-kementerian dan stakeholder terkait untuk antisipasi-antisipasi menjelang Hari Raya Idulfitri, ya terkait dengan harga-harga tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai ada anomali dalam besaran harga tiket menyikapi Lebaran 2026. Sebab, harga tiket rute dalam negeri justru relatif lebih rendah.

