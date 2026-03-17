Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Selain Operasi Ketupat, Polri Sediakan Mudik Gratis Presisi untuk Lebaran 2026

Selasa, 17 Maret 2026 – 07:30 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau arus mudik lebaran 2026 dengan menyisir Jawa Tengah. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas mengatur lalu lintas di jalan raya. 

Lebih dari itu, operasi ini merupakan misi kemanusiaan untuk memastikan kebahagiaan masyarakat di hari raya.

Menurut Irjen Agus, Polri mengedepankan sisi humanis dalam setiap pengamanan arus mudik dan balik. Hal ini sejalan dengan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran adalah hal paling utama. Kami ingin memastikan perjalanan pemudik penuh dengan kebahagiaan dan kerinduan untuk bertemu keluarga," kata Irjen Agus di Pos Terpadu KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin (16/3).

Untuk mendukung misi tersebut, Irjen Agus mengumumkan program unggulan bertajuk "Mudik Gratis Presisi" yang akan diselenggarakan secara serentak di jajaran Polda di seluruh Indonesia.

"Pak Kapolri punya program Mudik Gratis Presisi yang diberangkatkan dari masing-masing Polda. Tidak hanya untuk berangkat, kami juga menyiapkan Mudik Balik Gratis Presisi bagi masyarakat," ungkapnya.

Dia menjelaskan langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan, terutama bagi pemudik yang nekat menggunakan sepeda motor. 

Dengan mudik gratis, diharapkan risiko di jalan dapat diminimalisir sehingga masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan tenang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Gratis  Lebaran 2026  Kakorlantas Polri  Irjen Agus Suryonugroho  Operasi Ketupat  Polri  Idulfitri 
BERITA MUDIK GRATIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp