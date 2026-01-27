Close Banner Apps JPNN.com
Selain Reza Arap, Polisi Periksa 6 Saksi Lain soal Kasus Kematian Lula Lahfah

Selasa, 27 Januari 2026 – 20:51 WIB
YouTuber Reza Arap. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Reza “Arap” Oktovian kembali menjadi sorotan publik setelah menjalani pemeriksaan terkait meninggalnya sang kekasih, Lula Lahfah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1) malam.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melontarkan puluhan pertanyaan kepada Reza Arap untuk mendalami kronologi peristiwa.

“Sekitar 30 pertanyaan kami ajukan kepada yang bersangkutan,” ujar Iskandarsyah kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, Reza Arap tiba di kantor polisi sekitar pukul 23.00 WIB dan baru menyelesaikan pemeriksaan pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.46 WIB. Proses pemeriksaan berlangsung hampir empat jam.

Sebelumnya, polisi memastikan bahwa Reza berada di lokasi kejadian saat Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa Reza bersikap kooperatif selama proses penyelidikan.

Selain memeriksa Reza, polisi juga telah memanggil enam orang saksi untuk melengkapi rangkaian informasi terkait peristiwa tersebut.

