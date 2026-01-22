Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Selain Rupiah, Harga Bitcoin Juga Ambrol

Kamis, 22 Januari 2026 – 11:07 WIB
Selain Rupiah, Harga Bitcoin Juga Ambrol - JPNN.COM
kabar terkini soal harga Bitcoin. Ilustrasi: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) kembali melemah dan turun ke bawah level psikologis USD 90.000 dolar pada perdagangan Rabu, seiring meningkatnya tensi geopolitik dan aksi jual di pasar aset berisiko.

Pelemahan Bitcoin ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap eskalasi perang tarif Amerika Serikat (AS) terhadap Eropa, yang dikaitkan dengan tekanan Washington kepada Denmark agar mempertimbangkan kembali kendalinya atas Greenland.

Kemudian ada juga gejolak di pasar obligasi Jepang yang memicu sentimen risk-off secara luas.

Baca Juga:

Menurut Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan, pergerakan ini mencerminkan keterkaitan kripto yang semakin erat dengan dinamika makroekonomi dan geopolitik global.

"Dalam situasi seperti ini, Bitcoin tidak berdiri sendiri. Ketika pasar global masuk ke fase risk-off akibat ketegangan geopolitik, kebijakan perdagangan, dan tekanan di pasar obligasi, aset berisiko cenderung mengalami koreksi secara bersamaan akibat aksi jual," ujarnya.

Menurut dia, kepanikan jangka pendek kerap muncul ketika investor global berusaha menyeimbangkan ulang portofolio investasi mereka di tengah ketidakpastian.

Baca Juga:

Hal ini terlihat dari meningkatnya volatilitas, lonjakan volume perdagangan, serta tekanan di pasar derivatif kripto.

Dia menegaskan pergerakan ini lebih didorong oleh faktor eksternal, bukan perubahan fundamental di ekosistem Bitcoin dan kripto.

Harga Bitcoin (BTC) kembali melemah dan turun ke bawah level psikologis USD 90.000 dolar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kripto  bitcoin  Dolar Ke Rupiah  Rupiah Melemah  Harga Bitcoin 
BERITA KRIPTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp