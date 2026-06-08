Selain Shin Tae Yong, Persija Jakarta juga Rekrut Mariano Peralta dari Borneo FC

Senin, 08 Juni 2026 – 14:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pergerakan manajemen Persija Jakarta menatap musim 2026/27 tidak berhenti setelah merekrut Shin Tae-yong.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu direkrut manajemen Macan Kemayoran untuk mewujudkan target raih gelar juara.

Tidak tanggung-tanggung manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu akan dikontrak selama tiga tahun.

Manajemen Persija dikabarkan juga sudah mengontrak pemain Borneo FC, Mariano Peralta.

Pemain kelahiran 20 Februari 1998 itu sudah dibocorkan langsung oleh Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin (8/6).

“Saya senang Mariano Peralta sudah direkrut dan coach Shin senang hati dengan hal itu,” ujar Shi yang diterjemahkan Jeong Seok Seo.

Kehadiran Peralta bakal menambah kekuatan Persija Jakarta di lini tengah.

Musim lalu pemain asal Adrogue itu menjadi momok menakutkan buat lini serang Borneo dengan mencetak 20 gol dan 14 assist dalam 34 laga.