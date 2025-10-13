Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Selama Agustus 2025, PT Donlim Technology Indonesia Catatkan Ekspor Positif

Senin, 13 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Selama Agustus 2025, PT Donlim Technology Indonesia Catatkan Ekspor Positif
Donlim Technology Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung ekspor nasional. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - PT Donlim Technology Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung ekspor nasional.

Selama Agustus 2025, PT Donlim mencatat capaian ekspor yang positif, dengan mengirim 319 kontainer atau setara dengan 691.054 pcs produk ke Amerika Serikat, dengan nilai ekspornya mencapai USD15,6 juta.

“Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk buatan Indonesia mampu bersaing di pasar internasional, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak.

PT Donlim Technology Indonesia adalah perusahaan dengan hasil produksi meliputi peralatan rumah tangga elektrik seperti blender, pemanggang roti, coffee maker, air fryer, dan peralatan dapur elektronik lainnya.

Produk-produk tersebut diproduksi dengan teknologi tinggi dan standar mutu internasional, sehingga dipercaya oleh berbagai merek ternama dunia.

Keberhasilan ekspor PT Donlim pun tidak lepas dari peran aktif Bea Cukai sebagai mitra strategis dunia usaha.

PT Donlim Technology Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memperoleh fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai.

Memanfaatkan fasilitas ini, perusahaan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kegiatan impor bahan baku dan ekspor hasil produksi, sehingga proses produksi dilakukan secara efisien sekaligus memperkuat daya saing produk dalam pasar global.

Donlim Technology Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dalam mendukung ekspor nasional.

TAGS   Bea Cukai  Donlim Technology  ekspor nasional  ekspor  impor 
