Selama Corona, hal ini Berasa Mewah Bagi Raisa

Jumat, 17 April 2020 – 23:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana mengatakan untuk sementara waktu tidak menerima kehadiran tamu di rumahnya selama masa pandemi virus corona.

Raisa tak mau menerima tamu di rumahnya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan bersama.

"Masih ada tamu kayak delivery dan lain-lain tapi untuk terima tamu di dalam rumah aku rasa kurang aman bagi aku dan dia. Masalahnya kita enggak tahu bisa jadi carrier, bisa aja tanpa symptoms sama sekali dan bisa nularkan penyakit itu ke orang lain," kata Raisa dalam Konser Amal Dari Rumah yang disiarkan langsung melalui YouTube, Jumat (17/4).

Apalagi Raisa memiliki buah hati yang masih berusia setahun di rumahnya, sehingga dia lebih waspada.

"Aku enggak tahu do I have virus inside me? Aku rasa harus ikut anjuran pemerintah. Untuk kita diam di rumah psychal distancing bukan hal yang sulit banget," ujarnya.

Selama di rumah, istri Hamish Daud itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan merawat buah hatinya.

Raisa merasa bersyukur bisa memiliki banyak waktu bersama keluarga.

"Kalau aku anak kan umur setahun, aku menyibukkan diri ya udah seratus persen sama keluarga. The real ibu rumah tangga. Kemewahannya itu aku bisa di rumah, bersyukur bisa habiskan waktu sama anak," tandas Raisa.(Antara/jpnn)