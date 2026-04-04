JPNN.com - Entertainment - Gosip

Selama di Tahanan, Ammar Zoni Tidak Tahu Kondisi Anak-anaknya

Sabtu, 04 April 2026 – 21:21 WIB
Ammar Zoni di ruang persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni sangat menyesal terjerat kasus penyalahgunaan narkoba hingga beberapa kali.

Akibat kesalahannya tersebut, dia harus terpisah dari anak-anaknya yang kini bersama mantan istrinya, Irish Bella.

"Membuang waktu saya kebersamaan dengan anak saya yang enggak akan balik lagi begitu kan," ungkap Ammar Zoni seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Pria berusia 32 tahun itu bahkan mengaku tidak mengetahui perkembangan dan kondisi anak-anaknya.

Meski begitu, Ammar Zoni yakin keadaan buah hatinya baik-baik saja bersama Irish Bella.

"Saya enggak tahu bagaimana keadaan anak-anak saya sekarang. Bagaimana mereka tumbuh besar, karena saya enggak bisa megang handphone dan saya enggak bisa melihat. Tetapi saya yakin pasti anak-anak saya sangat sehat di luar sana bersama mamanya," beber kakak Aditya Zoni itu.

Ammar Zoni berharap anak-anaknya bisa tumbuh sehat dan bahagia meski tanpa kehadirannya sebagai ayah.

Dia juga mendoakan buah hatinya bisa mendapatkan sosok figur ayah yang baik dari suami baru Irish Bella.

