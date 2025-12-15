Selama Nataru, Bandara SMB II Palembang Buka Posko Terpadu Selama 21 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang memastikan kesiapan penuh untuk melayani perjalanan udara masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kesiapan itu mencakup infrastruktur, fasilitas dan personel yang disiagakan secara optimal guna mengantisipasi peningkatan lalu lintas penerbangan pada peak season akhir tahun ini.

Sebagai wujud nyata kesiapan, Bandara SMB II juga mengaktifkan Posko Nataru mulai Senin (15/12), hingga Minggu (4/1).

General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang R. Iwan Winaya Mahdar menerangkan pengoperasian posko selama 21 hari itu bertujuan untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara berjalan optimal hingga mematuhi regulasi di tengah peak season akhir tahun.

“Pendirian Posko ini menjadi penanda dimulainya kesiapan penuh seluruh bandara dalam melayani perjalanan udara masyarakat pada periode libur akhir tahun. Fokus kami adalah Melayani Sepenuh Hati kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman dan berkesan," ungkap Iwan.

Dia menambahkan posko tersebut juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bandara.

“Sinergi antara SMB II sebagai operator bandara, regulator, maskapai penerbangan, operator ground handling serta instansi terkait lainnya diperkuat melalui posko ini guna menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan penumpang,” kata Iwan.

Menurutnya, posko juga menyediakan data lalu lintas penerbangan secara real-time untuk menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna memastikan operasional bandara berjalan lancar.