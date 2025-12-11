Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Selama Proses Sidang, Ammar Zoni Dipindah Sementara dari Nusakambangan ke Jakarta

Kamis, 11 Desember 2025 – 16:41 WIB
Selama Proses Sidang, Ammar Zoni Dipindah Sementara dari Nusakambangan ke Jakarta - JPNN.COM
Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (14/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keinginan Ammar Zoni untuk bisa menghadiri sidang atas kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bisa segera terwujud.

Pasalnya, Ditjen PAS telah mengeluarkan surat persetujuan terkait pemindahan sementara Ammar Zoni dan lima terdakwa lainnya ke Lapas Narkotika di Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti.

Baca Juga:

"Sudah dikeluarkan surat persetujuan Direktur Jenderal pemasyarakatan tentang pemindahan sementara Ammar Zoni dan kawan-kawan ke Lapas narkotika Jakarta, selama masa persidangan," ujar Rika Aprianti saat dikonfirmasi awak media, Kamis (11/12).

Adapun durasi pemindahan tersebut bersifat sementara dan terikat dengan jadwal persidangan sang pesinetron.

Ammar Zoni dan kelima terdakwa lainnya akan dikembalikan ke Lapas Karang Anyar Nusakambangan setelah persidangan usai.

Baca Juga:

"Setelah selesai persidangan agar dikembalikan kembali ke Lapas Karang Anyar Nusakambangan," ucap Rika.

Dia menyebut bahwa proses pemindahan dan pengawalan menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan.

Keinginan Ammar Zoni menghadiri sidang atas kasus peredaran narkoba di PN Jakarta Pusat segera terwujud.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Lapas Nusakambangan  Pn Jakarta Pusat  Kasus Narkoba 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp