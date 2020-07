Selamat, Adik Nagita Slavina Hamil Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari adik Nagita Slavina, Caca Tengker yang mengumumkan dirinya hamil lagi anak kedua.

Melalui akun Instagram miliknya, Caca mengunggah video hasil USG yang memperlihatkan buah hatinya.

“Lagi-lagi di tengah banyak cobaan 2020, Ahamdulillah Mas @barry.tamin dan aku diselipkan rezeki yang bertubi-tubi juga. Salah satunya adalah kesempatan untuk menjaga seorang anak lagi yang akan jadi adiknya Mba Ansara Mohon doa baiknya ya,” tulisnya.

Dalam kesempatan tersebut, Caca pun mengabarkan bahwa anak keduanya akan lahir pada 2021.

“Hang in there, Little One See you on 2021,” sambungnya.

Dia pun merasa sangat bersyukur lantaran sejak awal tahun dirinya dan suami sudah ingin mempunyai anak lagi. Namun baru diberikan di bulan ini.

"Dari awal tahun memang Mas Barry dan aku sudah berencana buat mencapai kehamilan, tapi Tuhan berencana lain. Ternyata rezeki itu memang ga datang sesuai kemauan kita tapi diberikan di waktu yang sesuai menurut-Nya," ungkap Caca.(chi/jpnn)



