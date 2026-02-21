Selamat, Bank Sampah Binaan MPMX Jadi yang Terbaik di Kota Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap 21 Februari menjadi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Perayaan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa perubahan besar sering kali lahir dari langkah-langkah kecil di tingkat komunitas.

Semangat tersebut tercermin dari perjalanan Bank Sampah Sumber Mutiara Tangerang (BSSMT), bank sampah binaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), yang terus menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa Haram soal Buang Sampah Sembarangan

Didirikan pada 2022 melalui program MILAH MPM (Mitra Olah Sampah MPM) yang merupakan bagian dari program keberlanjutan di pilar lingkungan hidup (environment), BSSMT tumbuh bersama warga RT 04 / RW 08 Sudimara Barat, Tangerang, menjadi ruang belajar sekaligus ruang kolaborasi masyarakat setempat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Berbagai kegiatan edukasi, workshop pemilahan dan pemanfaatan sampah, serta aktivitas rutin penimbangan dan tabungan sampah telah mendorong semakin banyak warga memahami bahwa sampah bukan sekadar limbah, tetapi sumber daya yang dapat dikelola dan memberi nilai tambah.

Upaya konsisten tersebut membuahkan hasil membanggakan. BSSMT baru-baru ini dinobatkan sebagai Juara I Bank Sampah dalam Lomba Kebersihan Tingkat Kota Tangerang dalam ajang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Ajak Pengelola Kawasan Wisata Perkuat Pengelolaan Sampah Mandiri

Pemilihan berdasarkan penilaian atas sistem pengelolaan sampah skala RW, partisipasi masyarakat, inovasi lingkungan, serta dampak yang dihasilkan bagi lingkungan sekitar.

Pada kesempatan yang sama, MPMX juga menerima apresiasi dari Pemerintah Kota Tangerang atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam pengelolaan sampah di lingkungan Kota Tangerang.