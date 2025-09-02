Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Selamat, Bea Cukai Sulbagsel Terima Penghargaan Dari PT Maruki International Indonesia

Selasa, 02 September 2025 – 10:33 WIB
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulbagsel, Djaka Kusmartata menerima penghargaan dari PT Maruki International Indonesia pada Kamis (28/8). Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulbagsel, Djaka Kusmartata menerima penghargaan dari PT Maruki International Indonesia pada Kamis (28/8).

Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh direktur utama perusahaan.

Piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pelayanan yang berkelanjutan dan profesional yang diberikan oleh Bea Cukai ke PT Maruki International Indonesia, sebagai perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Djaka Kusmartata menyambut baik penghargaan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Penghargaan ini menandakan kepercayaan dari perusahaan sehingga dapat menambah semangat kami untuk memberikan layanan yang lebih baik," ujarnya.

Dia menegaskan komitmen Kanwil Bea Cukai Sulbagsel beserta seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas.

"Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja, membangun loyalitas dan komitmen, menumbuhkan budaya kerja yang positif, serta menambah semangat kami untuk memberikan pelayanan yang makin baik," tegasnya. (jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

TAGS   Bea Cukai  Penghargaan  PT Maruki International Indonesia  kawasan berikat 
