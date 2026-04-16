Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Selamat! Beckham Putra Jadi Sarjana Ilmu Pemerintahan

Kamis, 16 April 2026 – 16:16 WIB
Gelandang Persib, Beckham Putra, mengenakan toga wisuda Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani). Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, BANDUNG - Bintang Persib, Beckham Putra, resmi menyandang gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).

Pemain berposisi gelandang itu berhasil menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukannya di Persib Bandung dan Timnas Indonesia.

Menurutnya, tidak mudah menjalani kulah sambil tetap fokus membela Persib di kompetisi BRI Super League.

Apalagi, Beckham Putra bersama Persib kini tengah fokus menyelesaikan kompetisi dengan hattrick juara.

"Ini rangkaian panjang saya bisa lulus sebagai sarjana, tidak mudah di tengah kesibukan yang sanga sibuk. Kebetulan saya di Persib dan di timnas juga lumayan padat jadwalnya, Alhamdulillah saya bisa bagi waktu dengan kuliah di Unjani," kata Beckham Putra di Bandung, Kamis (16/4/2026).

Pria berusia 24 tahun tu betul-betul berusaha demi bisa menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah.

Pendidikan tetap yang utama, sekalipun Beckham Putra kini sukses sebagai pesepakbola profesional.

Selain itu, proses kuliah yang online, memudahkannya bisa tetap mengikuti mata kuliah dari jarak jauh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  Pemain Persib  Beckham Putra Nugraha  Karier Beckham Putra 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp