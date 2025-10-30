Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Selamat! Berkat Ini, Bea Cukai Tanjung Emas Raih Penghargaan dari Pengelola KEK Kendal

Kamis, 30 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Selamat! Berkat Ini, Bea Cukai Tanjung Emas Raih Penghargaan dari Pengelola KEK Kendal
Bea Cukai Tanjung Emas meraih penghargaan, berupa Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri dari pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Penghargaan diserahkan di acara KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Padma Semarang pada Rabu malam (15/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Tanjung Emas meraih penghargaan, berupa Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri dari pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam acara KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Padma Semarang pada Rabu malam (15/10).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja Bea Cukai Tanjung Emas dalam menjaga kelancaran arus barang dan perdagangan, mendukung iklim investasi, serta membangun ekosistem industri yang sehat dan berdaya saing di Jawa Tengah.

Pihak penyelenggara dalam sambutannya menyampaikan penghargaan ini merupakan pengakuan atas peran aktif Bea Cukai sebagai garda terdepan dalam pelayanan, pengawasan, dan fasilitasi perdagangan yang berintegritas serta profesional.

Kolaborasi Bea Cukai dengan pengelola dan pelaku usaha di KEK Kendal dinilai berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025 dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pelaku industri, dan mitra strategis.

Forum ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah mendukung pengembangan dan kemajuan KEK Kendal sebagai pusat pertumbuhan industri baru di Jawa Tengah.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tanjung Emas Agung Slamet Waluyo mengungkapkan penganugerahan ini menjadi momentum penting bagi instansinya untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan dan pengawasan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi nasional.

Bea Cukai Tanjung Emas meraih penghargaan berupa Anugerah Danadyaksa Stabilitas Ekonomi dan Industri dari pengelola KEK Kendal

Bea Cukai Tanjung Emas  Penghargaan  Kek kendal  industri  stabilitas ekonomi  pelaku usaha  Bea Cukai 
